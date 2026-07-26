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CRONACA | 26 luglio 2026, 15:23

Pollone, perde il controllo dell'auto e finisce contro il guardrail

L'incidente autonomo è avvenuto nella mattinata di sabato 25 luglio. Nessun ferito, danneggiato un cartello stradale.

Pollone, perde il controllo dell'auto e finisce contro il guardrail, foto archivio

Pollone, perde il controllo dell'auto e finisce contro il guardrail, foto archivio

Incidente stradale autonomo nella mattinata di ieri, sabato 25 luglio, a Pollone.

L'allarme è scattato intorno alle 6 del mattino, quando al 112 è stata segnalata un'auto uscita di strada. Sul posto è intervenuta una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri di Biella per gli accertamenti.

Dai rilievi effettuati è emerso che una Citroën C3, condotta da una donna classe 1990, ha perso il controllo del veicolo a causa di una distrazione, uscendo dalla carreggiata e andando a danneggiare un cartello della segnaletica stradale.

Fortunatamente la conducente è rimasta illesa e non si è reso necessario l'intervento dei sanitari. Per il danneggiamento della segnaletica la donna sarà sanzionata.

L'auto, rimasta non marciante in seguito all'incidente, è stata successivamente recuperata direttamente dalla proprietaria.

s.zo.

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