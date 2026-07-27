Da oggi, lunedì 27 luglio, a Palazzo Pella, nel comune di Biella, è stato ripristinato l’accesso agli uffici da via Tripoli 48, per il pubblico e l'utenza cittadina. Lo rende noto l'amministrazione comunale attraverso una nota stampa.
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Biella, Palazzo Pella: torna l’accesso da via Tripoli
Da oggi, lunedì 27 luglio, a Palazzo Pella, nel comune di Biella, è stato ripristinato l’accesso...