Bioglio: Arrivano nuovi interventi sulla sicurezza stradale

Il Comune punta sulla sicurezza della viabilità cittadina con nuovi interventi destinati a migliorare la visibilità in alcuni punti critici del territorio. L’amministrazione ha infatti disposto l’acquisto e la posa di due nuovi specchi parabolici stradali, strumenti utilizzati soprattutto negli incroci con visuale ridotta.
L’intervento nasce dalla necessità di aumentare la sicurezza per automobilisti, ciclisti e pedoni, riducendo il rischio legato agli angoli ciechi e alle immissioni sulle strade comunali.
La fornitura è stata formalizzata attraverso un atto del servizio tecnico comunale, che ha approvato la spesa per i nuovi dispositivi.
Un piccolo investimento, ma con una ricaduta concreta sulla quotidianità dei residenti: spesso sono proprio questi interventi puntuali a migliorare la sicurezza nei piccoli centri.
Prosegue, inoltre, il percorso di gestione dell’illuminazione pubblica sul territorio comunale. L’amministrazione ha approvato un atto relativo al servizio di conduzione degli impianti di illuminazione pubblica, con il relativo impegno economico.
L’intervento riguarda la continuità del servizio e la gestione degli impianti a disposizione del Comune, affidata attraverso il contratto in essere.
La manutenzione dell’illuminazione rappresenta un servizio essenziale soprattutto nei piccoli centri, dove efficienza degli impianti e sicurezza delle vie pubbliche sono strettamente collegate.