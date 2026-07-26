Derivazione d'acqua dal Rio Viola e dal Rio Baso: Valdilana aggiorna il procedimento

Resta alta l'attenzione sul progetto di realizzazione delle opere di derivazione d'acqua dal Rio Viola e dal Rio Baso, in località Trivero. Il Comune di Valdilana ha pubblicato un avviso di rettifica e aggiornamento dell'inquadramento procedimentale relativo all'intervento.

Si tratta di un procedimento seguito dagli uffici comunali nell'ambito delle opere pubbliche e della gestione delle risorse idriche del territorio.

L'aggiornamento pubblicato all'albo pretorio rappresenta un passaggio amministrativo nell'iter del progetto, che dovrà ora proseguire secondo le procedure previste.