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Valli Mosso e Sessera | 25 luglio 2026, 09:59

Valdilana mette mano alle strade: approvato il progetto per nuovi lavori di asfaltatura

Il Comune avvia l'iter per la manutenzione della viabilità comunale. Previsto il rifacimento del manto stradale in diverse zone del territorio

Valdilana mette mano alle strade: approvato il progetto per nuovi lavori di asfaltatura

Valdilana mette mano alle strade: approvato il progetto per nuovi lavori di asfaltatura

Nuovi interventi sulla viabilità comunale di Valdilana. L'amministrazione ha avviato l'iter per una serie di lavori di manutenzione ordinaria delle strade, con particolare attenzione al rifacimento dei manti asfaltati.

Nei giorni scorsi è stata pubblicata all'albo pretorio la determina del Servizio Patrimonio relativa alla procedura per l'affidamento dei lavori e all'approvazione della documentazione progettuale.

L'intervento rientra nel programma di manutenzione del patrimonio comunale e punta a migliorare la sicurezza della circolazione e le condizioni delle arterie maggiormente utilizzate da residenti e automobilisti.

redazione c

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