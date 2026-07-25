Pray, la palestra delle scuole medie sarà sistemata: al via il progetto per la nuova copertura

Nuovo intervento in vista per il patrimonio scolastico di Pray. L'amministrazione comunale ha avviato il percorso per la manutenzione straordinaria della copertura della palestra della scuola secondaria di primo grado, una struttura utilizzata quotidianamente dagli studenti e dalle attività sportive del territorio.
Nei giorni scorsi è stato pubblicato all'albo pretorio il provvedimento relativo all'affidamento dell'incarico professionale per la progettazione, la direzione lavori, la contabilità e gli adempimenti legati alla sicurezza dell'intervento.
L'obiettivo dell'opera è intervenire sulla copertura dell'edificio per garantirne una migliore funzionalità e conservare nel tempo una struttura importante per la comunità scolastica.
La palestra rappresenta infatti uno spazio fondamentale non solo per le lezioni di educazione fisica, ma anche per le attività sportive e associative che coinvolgono il territorio.
L'intervento rientra nel programma di attenzione dell'amministrazione comunale verso gli edifici pubblici e, in particolare, verso le strutture destinate ai ragazzi e alle famiglie.
Nei prossimi mesi, dopo la fase progettuale, potranno essere definiti tempi e modalità di realizzazione dei lavori.