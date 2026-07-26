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Biella | 26 luglio 2026, 12:34

Il Campo scuola “Anche io sono la Protezione Civile” in visita al Comando Provinciale dei Carabinieri di Biella FOTO

L’incontro ha rappresentato un'importante occasione di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva

Il Campo scuola “Anche io sono la Protezione Civile” in visita al Comando Provinciale dei Carabinieri di Biella

Il Campo scuola “Anche io sono la Protezione Civile” in visita al Comando Provinciale dei Carabinieri di Biella

I giovani partecipanti del campo scuola estivo hanno vissuto una giornata indimenticabile a contatto diretto con i Carabinieri, scoprendo da vicino l'impegno quotidiano dell'Arma per la sicurezza e la tutela della comunità. 

Nell’ambito del Campo Scuola della Protezione Civile 2026 “Anche io sono la Protezione Civile” (rivolto ai ragazzi e ragazze dai 9 ai 15 anni), organizzato dal 6 all’11 luglio presso la Sede A.N.A. di Biella dall’Associazione Nazionale di Protezione Civile R.N.R.E. (attraverso la struttura regionale A.R.E.C. Radio Emergenza) e dalla Sezione Alpini di Biella, si è svolto uno dei momenti più significativi ed entusiasmanti del programma. Nella giornata di giovedì 9 luglio, i ragazzi hanno fatto visita al Comando Provinciale dei Carabinieri di Biella. 

L’incontro ha rappresentato un'importante occasione di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva, consentendo ai giovani partecipanti di entrare in contatto con le donne e gli uomini dell'Arma. I ragazzi sono rimasti particolarmente entusiasti ed affascinati dalla visita: hanno potuto osservare da vicino i mezzi di soccorso e pronto intervento, approfondire il funzionamento delle attività quotidiane sul territorio e interagire direttamente con i Carabinieri, rivolgendo loro domande e curiosità. L'iniziativa si inserisce nella più ampia campagna nazionale di sensibilizzazione volta a promuovere tra i più giovani la cultura della prevenzione, della sicurezza e del servizio al cittadino. 

La collaborazione con l'Arma dei Carabinieri (presente nel programma anche con i Carabinieri Forestali per il tema dell'ambiente e del territorio) ha arricchito notevolmente il bagaglio di esperienze del campo scuola, testimoniando la forte sinergia tra la Protezione Civile, le Associazioni di volontariato e le Forze dell'Ordine. Gli organizzatori e i ragazzi desiderano esprimere un sentito ringraziamento al Comando Provinciale dei Carabinieri di Biella per la straordinaria accoglienza e disponibilità dimostrata.

Il Campo scuola “Anche io sono la Protezione Civile” in visita al Comando Provinciale dei Carabinieri di Biella

Il Campo scuola “Anche io sono la Protezione Civile” in visita al Comando Provinciale dei Carabinieri di Biella

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Il Campo scuola “Anche io sono la Protezione Civile” in visita al Comando Provinciale dei Carabinieri di Biella

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Il Campo scuola “Anche io sono la Protezione Civile” in visita al Comando Provinciale dei Carabinieri di Biella

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Il Campo scuola “Anche io sono la Protezione Civile” in visita al Comando Provinciale dei Carabinieri di Biella

Il Campo scuola “Anche io sono la Protezione Civile” in visita al Comando Provinciale dei Carabinieri di Biella

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c.s.cc, s.zo.

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