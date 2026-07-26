Il Campo scuola “Anche io sono la Protezione Civile” in visita al Comando Provinciale dei Carabinieri di Biella FOTO

I giovani partecipanti del campo scuola estivo hanno vissuto una giornata indimenticabile a contatto diretto con i Carabinieri, scoprendo da vicino l'impegno quotidiano dell'Arma per la sicurezza e la tutela della comunità.



Nell’ambito del Campo Scuola della Protezione Civile 2026 “Anche io sono la Protezione Civile” (rivolto ai ragazzi e ragazze dai 9 ai 15 anni), organizzato dal 6 all’11 luglio presso la Sede A.N.A. di Biella dall’Associazione Nazionale di Protezione Civile R.N.R.E. (attraverso la struttura regionale A.R.E.C. Radio Emergenza) e dalla Sezione Alpini di Biella, si è svolto uno dei momenti più significativi ed entusiasmanti del programma. Nella giornata di giovedì 9 luglio, i ragazzi hanno fatto visita al Comando Provinciale dei Carabinieri di Biella.



L’incontro ha rappresentato un'importante occasione di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva, consentendo ai giovani partecipanti di entrare in contatto con le donne e gli uomini dell'Arma. I ragazzi sono rimasti particolarmente entusiasti ed affascinati dalla visita: hanno potuto osservare da vicino i mezzi di soccorso e pronto intervento, approfondire il funzionamento delle attività quotidiane sul territorio e interagire direttamente con i Carabinieri, rivolgendo loro domande e curiosità. L'iniziativa si inserisce nella più ampia campagna nazionale di sensibilizzazione volta a promuovere tra i più giovani la cultura della prevenzione, della sicurezza e del servizio al cittadino.



La collaborazione con l'Arma dei Carabinieri (presente nel programma anche con i Carabinieri Forestali per il tema dell'ambiente e del territorio) ha arricchito notevolmente il bagaglio di esperienze del campo scuola, testimoniando la forte sinergia tra la Protezione Civile, le Associazioni di volontariato e le Forze dell'Ordine. Gli organizzatori e i ragazzi desiderano esprimere un sentito ringraziamento al Comando Provinciale dei Carabinieri di Biella per la straordinaria accoglienza e disponibilità dimostrata.