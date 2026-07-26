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Biella | 26 luglio 2026, 18:50

Dal Biellese al Lazio, cinque volontari Aib in campo contro gli incendi boschivi

Dal Biellese al Lazio, cinque volontari Aib in campo contro gli incendi boschivi

Dal Biellese al Lazio, cinque volontari Aib in campo contro gli incendi boschivi

È iniziata l'ultima settimana di turno antincendio per il Corpo Aib del Piemonte impegnato nel gemellaggio Aib A a Fondi, in provincia di Latina, nel Lazio.

Anche il territorio biellese è rappresentato nell'attività di supporto: sono infatti cinque i volontari biellesi che stanno partecipando a questo ultimo turno operativo, al termine del quale rientreranno in Piemonte riportando con sé anche i mezzi impiegati durante il servizio.

Il gemellaggio tra i gruppi Aib rappresenta un'importante occasione di collaborazione tra territori diversi, con l'obiettivo di garantire un supporto nelle attività di prevenzione e contrasto degli incendi boschivi durante i periodi di maggiore rischio.

Per i volontari biellesi si tratta di un ulteriore impegno sul campo al fianco del sistema regionale di protezione civile, mettendo a disposizione tempo, competenze e professionalità.

Dal Biellese al Lazio, cinque volontari Aib in campo contro gli incendi boschivi

Dal Biellese al Lazio, cinque volontari Aib in campo contro gli incendi boschivi

s.zo.

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