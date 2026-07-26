Dal Biellese al Lazio, cinque volontari Aib in campo contro gli incendi boschivi

È iniziata l'ultima settimana di turno antincendio per il Corpo Aib del Piemonte impegnato nel gemellaggio Aib A a Fondi, in provincia di Latina, nel Lazio.

Anche il territorio biellese è rappresentato nell'attività di supporto: sono infatti cinque i volontari biellesi che stanno partecipando a questo ultimo turno operativo, al termine del quale rientreranno in Piemonte riportando con sé anche i mezzi impiegati durante il servizio.

Il gemellaggio tra i gruppi Aib rappresenta un'importante occasione di collaborazione tra territori diversi, con l'obiettivo di garantire un supporto nelle attività di prevenzione e contrasto degli incendi boschivi durante i periodi di maggiore rischio.

Per i volontari biellesi si tratta di un ulteriore impegno sul campo al fianco del sistema regionale di protezione civile, mettendo a disposizione tempo, competenze e professionalità.