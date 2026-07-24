Arpa Piemonte avvisa: "In arrivo forti temporali, è allerta gialla"

"Un promontorio anticiclonico con asse sull'Europa occidentale garantirà ancora condizioni di tempo soleggiato sul Piemonte nella giornata odierna. Tra il pomeriggio di domani e la mattinata di domenica una depressione atlantica transiterà dal golfo di Biscaglia verso l'arco alpino, causando condizioni di instabilità diffusa sul Piemonte, con temporali localmente associati a grandinate di medie dimensioni, sostenute raffiche di vento e fulminazioni". Lo scrive Arpa Piemonte sul proprio sito web.

E aggiunge: "I temporali più intensi sono attesi sui settori montani e pedemontani dalla Valle Po fino alla Valsesia nel pomeriggio di domani mentre nella serata successiva saranno le pianure a essere interessate dai temporali più forti. Nella notte tra sabato e domenica le precipitazioni più elevate sono previste sul Piemonte orientale con possibili celle temporalesche in sconfinamento dalla Liguria sull'Appennino alessandrino. Domenica mattina schiarite con temporaneo esaurimento delle precipitazioni; nel pomeriggio si attiveranno rovesci sui rilievi ma avranno intensità inferiore rispetto ai temporali della notte precedente".

Sulla base del quadro previsto, il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso allerta gialla per temporali che saranno accompagnati da locali allagamenti, grandine di medie dimensioni, caduta alberi, fulminazioni ed isolati fenomeni di versante, in particolare per i settori settentrionali e occidentali (zone A,B,C,D,E) e per le pianure (zone I,L ed M).