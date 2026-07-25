Pedala verso il tuo futuro professionale: con Città Studi la tua passione diventa lavoro

Perché a volte basta una pedalata in più per cambiare marcia alla propria crescita professionale: per i lavoratori occupati, infatti, Città Studi Biella attiva il corso di formazione continua individuale “Accompagnatore Cicloturistico”, pensato per chi desidera trasformare una passione in un’attività professionale e finanziato al 70% dalla Regione Piemonte

In un settore in forte crescita, dove il turismo sostenibile e le esperienze all'aria aperta conquistano sempre più viaggiatori, Città Studi ti prepara a trasformare la passione per la bicicletta in una professione. Il corso per Accompagnatore Cicloturistico unisce formazione pratica, competenze tecniche e conoscenza del territorio, fornendoti tutti gli strumenti per progettare, organizzare e condurre escursioni in sicurezza. Un percorso concreto per acquisire una abilitazione professionale e cogliere le opportunità offerte dal mercato del cicloturismo, oggi tra i comparti più dinamici del turismo esperienziale.

Il corso si rivolge a chi vuole imparare a costruire e guidare esperienze cicloturistiche che uniscono scoperta, sicurezza e qualità, con particolare attenzione alla capacità di raccontare il territorio. I partecipanti acquisiranno strumenti e conoscenze per accompagnare turisti lungo percorsi ciclabili, fornendo informazioni descrittive, segnalando zone di interesse naturale e ambientale e presentando anche luoghi di pregio storico, artistico e culturale lungo l’itinerario.

Al termine del percorso, i partecipanti avranno sviluppato competenze operative utili per condurre turisti su diverse tipologie di terreno, utilizzando mezzi ciclabili adeguati e adottando le protezioni idonee in base al tipo di escursione.

Sarà inoltre valorizzata la capacità di organizzare un itinerario in modo professionale: elaborare il percorso, gestire l’accompagnamento e assistere i clienti per tutta la durata dell’attività, con un’attenzione costante alla tecnica ciclistica e alla qualità dell’esperienza offerta.

La proposta formativa prevede una durata complessiva di 286 ore, di cui 148 di pratica. Il corso si svolgerà in orario preserale con lezioni due sere a settimana. La frequenza è obbligatoria e la parte pratica verrà realizzata attraverso uscite sul territorio, con un calendario predisposto in orario diurno.

Durante tutto il processo formativo è previsto anche un monitoraggio continuo dell’andamento, per accompagnare i partecipanti nel percorso e verificare step by step l’acquisizione delle competenze.

Per accedere al corso è richiesto il diploma di scuola secondaria di primo grado (o titolo equivalente). Per i cittadini stranieri è necessaria una buona conoscenza parlata e scritta della lingua italiana.

Sono ammessi all’esame finale i candidati che avranno frequentato almeno l’80% delle ore previste. A chi supera la prova finale verrà rilasciato un attestato di abilitazione professionale valido per l’esercizio della professione, che permetterà l’inserimento in un elenco provinciale.

Le iscrizioni per l’attuale finestra formativa restano aperte fino al 20 settembre.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Città Studi Biella al numero 015 8551111, scrivere a formazione@cittastudi.org oppure consultare il sito www.cittastudi.org.