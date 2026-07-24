Ospiti indesiderati? Scegli bene la tua zanzariera

In estate, con il caldo e le finestre aperte più a lungo, aumenta anche la presenza di zanzare e altri insetti. Le zanzariere permettono di arieggiare gli ambienti e far entrare la luce naturale senza rinunciare alla tranquillità. Avvolgibili, scorrevoli, plissettate o a battente: ogni apertura richiede una soluzione adeguata.

Serramenti Biellesi propone zanzariere su misura per finestre e portefinestre, pratiche, resistenti e integrate con lo stile della casa.

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