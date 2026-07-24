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Casa Edilizia | 24 luglio 2026, 15:30

Ospiti indesiderati? Scegli bene la tua zanzariera

Serramenti Biellesi ne propone su misura per finestre e portefinestre, pratiche, resistenti e integrate con lo stile della ca-sa.

Ospiti indesiderati? Scegli bene la tua zanzariera

Ospiti indesiderati? Scegli bene la tua zanzariera

In estate, con il caldo e le finestre aperte più a lungo, aumenta anche la presenza di zanzare e altri insetti. Le zanzariere permettono di arieggiare gli ambienti e far entrare la luce naturale senza rinunciare alla tranquillità. Avvolgibili, scorrevoli, plissettate o a battente: ogni apertura richiede una soluzione adeguata. 

Serramenti Biellesi propone zanzariere su misura per finestre e portefinestre, pratiche, resistenti e integrate con lo stile della casa. 

Scopri di più: https://www.serramentibiellesi.it/zanzariere-biella-comfort-protezione-estate/ 

i.p.

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