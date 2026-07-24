Biella, Corso Risorgimento e Via Tripoli, un lettore: "Attraversamenti pedonali quasi invisibili"

Gentile Direttore,



vorrei portare all’attenzione dell’amministrazione comunale e dei lettori una situazione che ritengo molto pericolosa.



Come mostrano le fotografie allegate, gli attraversamenti pedonali di Corso Risorgimento e Via Tripoli sono ormai quasi completamente sbiaditi. Le strisce sono difficilmente visibili, soprattutto nelle ore serali o in condizioni di scarsa illuminazione.



Proprio oggi, mentre attraversavo sulle strisce in Via Tripoli, ho rischiato seriamente di essere investito da un’auto che non si è fermata. Fortunatamente sono riuscito a evitare il peggio, ma la situazione evidenzia un problema di sicurezza che non può essere ignorato.



La manutenzione della segnaletica orizzontale non è un dettaglio estetico, ma una misura fondamentale per la tutela di pedoni, anziani, bambini e persone con disabilità. Attraversamenti ben visibili aiutano gli automobilisti a individuare tempestivamente i punti di attraversamento e a rallentare.



Mi auguro che il Comune intervenga quanto prima con il rifacimento delle strisce pedonali in queste due vie, prima che si verifichi un incidente con conseguenze ben più gravi.



Ringrazio il giornale per l’attenzione e spero che questa segnalazione possa contribuire a sensibilizzare chi di competenza.

Cordiali saluti,