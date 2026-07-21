Piacenza Group presenta il primo Report di Sostenibilità di Gruppo, un traguardo che segna una nuova fase nel percorso di integrazione e sviluppo dell'azienda.

Giunto alla settima edizione per Fratelli Piacenza, il documento è redatto per la prima volta su base consolidata e racconta in modo unitario il percorso, le performance e gli impegni ESG di Fratelli Piacenza S.p.A. Società Benefit, Lanificio F.lli Cerruti S.p.A. e Lanificio Piemontese S.r.l., offrendo una visione complessiva dell'identità, della strategia e della crescita del Gruppo.

La pubblicazione rappresenta un passaggio significativo nel processo di integrazione avviato negli ultimi anni attraverso l'acquisizione e la valorizzazione di storiche eccellenze manifatturiere del distretto biellese. Per la prima volta, il Report restituisce una fotografia complessiva delle attività e dei risultati delle società del Gruppo, accomunate da una cultura industriale fondata su qualità, innovazione, responsabilità e profondo legame con il territorio. Predisposto su base volontaria, il Report è stato sviluppato in ottica di progressivo allineamento alla Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) e agli European Sustainability Reporting Standards (ESRS).

Il perimetro di rendicontazione coincide con quello del Bilancio Economico-Finanziario consolidato e comprende Fratelli Piacenza S.p.A. Società Benefit, Lanificio F.lli Cerruti S.p.A., Lanificio Piemontese S.r.l. e Piacenza 1733 Asia Ltd. A guidare il percorso continua a essere "Gardening the Future", il principio che sintetizza la visione di Piacenza Group: coltivare il futuro attraverso un modello d'impresa capace di generare valore per le persone, le comunità, il territorio e l'intera filiera. Una strategia che si sviluppa attraverso i cinque pilastri del Gruppo: People, Planet, Product, Process e Partnership.

"Questo primo Report di Sostenibilità di Gruppo rappresenta un passaggio importante nel nostro percorso di crescita. Significa raccontare con un'unica visione il lavoro svolto dalle nostre società e continuare a tenere insieme eccellenza produttiva, responsabilità sociale e tutela dell'ambiente" dichiara Ettore Piacenza, Co-CEO di Piacenza Group.

Tra i principali risultati del 2025 si distingue il consolidamento della transizione verso energia elettrica da fonti rinnovabili per tutti i siti produttivi del Gruppo attraverso Garanzie di Origine, insieme all'entrata in funzione del nuovo impianto fotovoltaico presso lo stabilimento ex Lanefil di via Nazionale. Parallelamente è proseguito il rafforzamento dei sistemi di gestione ambientale, con l'obiettivo di estendere progressivamente strumenti, procedure e certificazioni alle diverse società del Gruppo.

Sul fronte climatico, Piacenza Group ha completato il primo inventario consolidato delle emissioni di gas serra (GHG), una tappa fondamentale verso la definizione del Piano di Transizione Climatica previsto nel corso del 2026. L'analisi conferma come la quota più significativa delle emissioni sia riconducibile alla catena del valore, evidenziando il ruolo centrale di fornitori e partner nel percorso di decarbonizzazione. Grande attenzione è stata dedicata anche all'uso responsabile delle risorse e allo sviluppo di un modello sempre più orientato all'economia circolare. Nel corso del 2025 il Gruppo ha consolidato il presidio sulle materie prime, promuovendo l'impiego di materiali certificati e provenienti da pratiche sostenibili e rigenerative.

Sono inoltre proseguiti i progetti di recupero e valorizzazione degli scarti tessili e dei materiali residui, anche in collaborazione con importanti clienti del settore lusso. Le persone continuano a rappresentare il cuore della strategia ESG del Gruppo. Nel 2025 Piacenza Group ha rafforzato il proprio impegno per il benessere, la formazione e lo sviluppo delle competenze, proseguendo le iniziative dedicate alla salute, alla prevenzione e all'inclusione. Il Gruppo ha inoltre confermato la certificazione UNI/PdR 125 per la parità di genere, a testimonianza di un percorso strutturato volto a promuovere pari opportunità, equità e valorizzazione delle diversità.

Anche la filiera ha continuato a rivestire un ruolo strategico. Attraverso il progetto di Vendor Rating, Piacenza Group ha coinvolto fornitori e terzisti strategici con l'obiettivo di monitorare e migliorare le performance ESG lungo la catena del valore, promuovendo relazioni sempre più solide, trasparenti e collaborative. Nel corso dell'anno è proseguito inoltre l'impegno verso le comunità locali e i territori con cui il Gruppo è storicamente legato. Attraverso iniziative culturali, educative, sociali e associative, Piacenza Group conferma il proprio ruolo attivo nel sostenere il patrimonio manifatturiero biellese, il dialogo con le nuove generazioni e la valorizzazione del proprio heritage.

Il primo Report di Sostenibilità di Gruppo rappresenta così non soltanto uno strumento di rendicontazione, ma anche la sintesi di un percorso di crescita condiviso. Un documento che conferma la volontà di Piacenza Group di proseguire con metodo e trasparenza verso un modello industriale sempre più integrato, responsabile e orientato al lungo periodo, capace di coniugare eccellenza manifatturiera, innovazione e sostenibilità.