Lauretana, l’importanza di idratarsi adeguatamente quando fa caldo

A seguito delle ondate di calore delle scorse settimane e in previsione del mese di agosto si rende sempre più necessario affrontare la tematica della corretta idratazione. Mantenere il nostro corpo in equilibrio è un’impresa non da poco, soprattutto nel periodo estivo. Esso necessita infatti di un’adeguata reintegrazione dei liquidi che naturalmente elimina ogni giorno e in estate ogni azione quotidiana richiede un’attenzione maggiore su questo aspetto.

Idratarsi correttamente è un’azione fondamentale per la termoregolazione, i processi digestivi, il supporto alla funzione renale e la salute articolare e cellulare. Bere il giusto quantitativo d’acqua è un passo cruciale per il proprio benessere e richiede una valutazione attenta di diversi fattori: oltre che alla sete, importante è considerare il peso corporeo, il livello di attività fisica quotidiano, la temperatura esterna o ancora la scelta di cibi che favoriscano l’idratazione alimentare. Ma non solo: anche l’acqua giusta fa la differenza e Lauretana può accompagnare in quest’azione quotidiana.

Alcuni esperti hanno constatato che bere un’acqua pura e leggera, ovvero che sia caratterizzata da un basso contenuto di minerali, favorisce la corretta idratazione. L’apporto di sali minerali, infatti, può essere garantito da una dieta ricca di frutta e verdura, due alimenti che permettono di assimilare facilmente questo tipo di nutrienti. Per riconoscere l’acqua migliore è utile conoscere il parametro del residuo fisso a 180°C: quello di Lauretana, come si legge dalle etichette, è fissato a 14 mg/l. Per questo motivo l’acqua Lauretana si distingue per la sua leggerezza, guadagnandosi il titolo di “Acqua più leggera d’Europa”.

La sorgente dell’acqua Lauretana è situata a oltre 1.000 metri di altitudine, nell’area idrogeologica del ghiacciaio del Monte Rosa. L’ambiente incontaminato in cui sorge e il percorso sotterraneo che segue il flusso dell’acqua preservano le sue caratteristiche microbiologiche, portando alla luce una risorsa unica e preziosa. Sono proprio queste peculiarità della fonte a rendere Lauretana ideale per l’idratazione quotidiana: una scelta che supporta l’equilibrio e il benessere fisico in questo periodo così caldo dell’estate.