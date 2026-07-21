Biella, festa di mezza estate al Centro Dinamico

Sabato scorso, 18 luglio, il Centro Dinamico per anziani ha ospitato una partecipata "Festa di mezza estate", svolta in orario serale promossa dall'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Biella. Un appuntamento estivo che ha visto la presenza di numerosi partecipanti, confermandosi un'importante occasione di incontro e condivisione.

La serata si è svolta in un clima di fratellanza, amicizia e convivialità, offrendo agli anziani la possibilità di trascorrere alcune ore in compagnia, tra musica, spettacoli e momenti di festa. Uno dei momenti più emozionanti è stato dedicato ai compleanni dei partecipanti che nel corso dell'anno festeggiano un traguardo importante, dai 60 ai 90 anni.

A rendere ancora più coinvolgente l'evento hanno contribuito il gruppo musicale di "Franco e i Colpi di Scena", che ha accompagnato la serata con un ricco repertorio, e il gruppo di animazione e balli anni '70/'80 diretto dalla ballerina Cristina Martelli. Le loro esibizioni e performance hanno coinvolto il pubblico, creando un'atmosfera allegra e festosa.