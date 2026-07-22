Valdilana, bilancio positivo per il S. Eusebio Summer Festival 2026 FOTO

Si è conclusa con un bilancio estremamente positivo l’edizione 2026 del S. Eusebio Summer Festival, che nello scorso fine settimana ha animato Valle Mosso in occasione dei festeggiamenti dedicati al Santo Patrono. Quattro giornate ricche di musica, buon cibo, divertimento e momenti di convivialità hanno richiamato un numeroso pubblico, confermando ancora una volta il forte legame della manifestazione con il territorio.

Grande apprezzamento ha riscosso il venerdì sera, caratterizzato dalla proposta della paella, che ha saputo conquistare i partecipanti, dilettati anche dall’esibizione del Fit Dance Team e dalla performance di Elisa e Simone dei Blue Dream. Riconfermato il divertimento nella serata del sabato, grazie alla musica revival dei Dj Giuliano Di Biase e Gianluca Verzoletto che hanno fatto rivivere le notti passate al Caravel & Maxim. Molto partecipata anche la serata di domenica, pensata in modo particolare per un pubblico più giovane, che ha registrato un grande successo grazie all’atmosfera coinvolgente creata dal Globe Trotter Club.

Positivo, inoltre, il bilancio del lunedì sera che, nonostante l’assenza del tradizionale spettacolo pirotecnico a seguito dell’ordinanza regionale, ha visto comunque un’ottima partecipazione e si è svolta in un clima di festa e condivisione in compagnia del karaoke di Elena & Daniel. Tra le novità più apprezzate di questa edizione spicca il ritorno del luna park, che ha contribuito a ricreare la tipica atmosfera della festa di paese, regalando momenti di svago ai più piccoli e riportando un elemento particolarmente sentito.

La comunità ha accolto con entusiasmo sia le novità proposte sia gli appuntamenti della tradizione, premiando il grande impegno del numeroso gruppo di volontari che, con spirito di collaborazione e dedizione, ha reso possibile la riuscita dell’evento. Accanto ai volontari storici della festa, anche molti giovani e ragazzi hanno scelto di mettere a disposizione il proprio tempo, contribuendo in diversi modi all’organizzazione.

Preziosa, inoltre, la collaborazione delle associazioni e dei gruppi del territorio, in particolare di “Passaggio a Oriente”. A questo proposito, un sentito ringraziamento è andato a commercianti, artigiani, industriali, piccoli e grandi benefattori, Comune di Valdilana, AIB Valdilana, Associazione Nazionale dei Carabinieri e forze dell'ordine, il cui sostegno e la cui collaborazione hanno contribuito in modo determinante alla riuscita della manifestazione.

Infine, nel corso dell’ultima serata, sono stati estratti i numeri vincenti della lotteria, consultabili sul sito www.parrocchievallestrona.it. I premi potranno essere ritirati presso la Parrocchia S. Eusebio di Valle Mosso, previo appuntamento telefonico al numero 015/703714, entro e non oltre il 30 settembre 2026.