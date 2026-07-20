Impegni internazionali per la Rhythmic School, FOTO

Nell’ultimo fine settimana, presso il palazzetto dello sport di Quartu Sant’ Elena (CA) si è disputata la Sardinia Cup, gara internazionale di ginnastica Ritmica che ha visto la partecipazione di numerose atlete dell’Est Europa e di molte società italiane. Hanno preso parte all’evento anche tre RSgirls accompagnate dalla DT Tatiana Shpilevaya, due di loro hanno gareggiato nella categoria Gold Junior 2 (anno 2011): Ginevra Bravaccino ed Elena Pavanetto; mentre la terza ginnasta, Martina Brocchi ha gareggiato fra le Gold Junior 1 (anno 2012). Ottimi sono stati i risultati conseguiti dalle atlete della Rhythmic School: nell’ all round (sommatoria di due attrezzi) Ginevra Bravaccino ha vinto l’oro ed Elena Pavanetto si è classificata terza. Mentre nella classifica di specialità Pavanetto è risultata prima a palla e nastro e Bravaccino prima a cerchio e seconda alle clavette. Molto buoni anche i risultati di Martina Brocchi, al suo debutto nella categoria Gold, dove ha ottenuto la medaglia di bronzo nell’ all round e l’argento nelle specialità cerchio e clavette.

Presso il Forum di Assago, domenica 12 luglio si è disputa la prova finale della Wordl Cup di ginnastica Ritmica, con la presenza di tutte le migliori ginnaste a livello mondiale. E’ stata invitata a partecipare all’ evento Grace Giardina, giovanissima a promettente RSgirl, in virtù dei suoi brillanti risultati nazionali. Grace si è esibita davanti alle migliaia di persone presenti, effettuando uno “stacchetto” di una quarantina di secondi denominato: “ricordando Charlot” durante la finale di specialità al nastro, che ha tra l’altro preceduto la discesa in pedana della stella azzurra Sofia Raffaeli. “Sono state giornate di grande impegno – esordisce la DT Shpilevaya – utili per la crescita tecnica e psicologica delle atlete. Affrontare scenari internazionali ed esibirsi davanti a migliaia di persone sono esperienze adrenaliniche e formative. Momenti che vanno adeguatamente preparati, gestiti con la massima concentrazione e che lasciano, in chi li ha vissuti, consapevolezza e sicurezza su cui fondare i successivi passaggi tecnici formativi”.

Intanto procede con ottima partecipazione il Summer Camp 2026, centro estivo dedicato alla ginnastica Ritmica, organizzato dalla Rhythmic School in svolgimento presso il palazzetto dello sport di Candelo.