Biella, ecco due milioni di euro per il cuore della città

Biella sceglie di investire nel futuro della città, senza rinunciare alla necessaria prudenza sui conti pubblici. È questo il messaggio che l’amministrazione ribadisce in consiglio comunale, a seguito delle interrogazioni sulla riqualificazione dei Giardini Zumaglini e di viale Matteotti, sulla Funicolare e sulle Funivie di Oropa.

L’amministrazione ribadisce che la riqualificazione del centro cittadino rappresenta un obiettivo strategico per il futuro di Biella. L’intervento sui Giardini Zumaglini e su viale Matteotti si inserisce infatti in un percorso più ampio di recupero e valorizzazione del centro storico, già avviato negli ultimi anni con altri interventi di miglioramento urbano.

L’amministrazione chiarisce inoltre che le risorse previste non sono destinate a due progetti separati, ma a un unico intervento di riqualificazione urbana dell’area interessata. La somma complessiva di 2 milioni di euro deriva dall’utilizzo di avanzo destinato agli investimenti e di avanzo libero.

Per quanto riguarda la Funicolare del Piazzo, l’amministrazione conferma la volontà di arrivare alla sua riapertura, ma evidenzia la necessità di approfondire alcuni aspetti tecnici e amministrativi con la Regione Piemonte, in particolare rispetto ai vincoli legati ai finanziamenti europei utilizzati per il precedente intervento. Nel frattempo si procederà ad uno studio di fattibilità indispensabile per definire le caratteristiche del nuovo impianto.

La chiusura della Funicolare, infatti, non rappresenta una scelta discrezionale, ma è conseguenza dei continui arresti del servizio e dell’aumento dei costi di manutenzione. Prima di procedere con nuovi investimenti strutturali è quindi necessario definire il quadro complessivo, anche perché un eventuale rifacimento completo richiederebbe risorse potenzialmente superiori ai 2 milioni di euro.

Sul tema delle Funivie di Oropa, la giunta evidenzia inoltre come, già nel 2025, era stato destinato 1 milione di euro di avanzo libero proprio per limitare il ricorso al finanziamento esterno per l’intervento. Le ulteriori risorse disponibili potranno essere utilizzate prioritariamente per un’ulteriore riduzione dell’indebitamento già in corso.

Si ricorda, infine, che l’intervento sulle Funivie di Oropa non rappresenta un’opera a beneficio esclusivo del Comune di Biella, ma un investimento con ricadute sull’intero territorio biellese, motivo per cui ritiene necessario un maggiore coinvolgimento e un maggiore contributo da parte di tutti gli enti interessati.

L'assessore al Bilancio Amedeo Paraggio dichiara: «Le scelte dell’amministrazione seguono una linea chiara: investire sul futuro della città mantenendo attenzione alla sostenibilità economica. Riqualificazione urbana, valorizzazione del centro e contenimento del debito non sono obiettivi in contrasto tra loro, ma parti di una stessa strategia».