Il Gruppo Alpini Brusnengo-Curino a Milano per il 107° anniversario dell’Ana

Anche il Gruppo Alpini Brusnengo-Curino ha preso parte alle celebrazioni per il 107° anniversario di fondazione dell’Associazione Nazionale Alpini, svoltesi mercoledì 8 luglio a Milano.

A rappresentare il gruppo era presente il gagliardetto, portato dagli alfieri durante l’appuntamento dedicato alla storia, ai valori e al senso di appartenenza che da oltre un secolo contraddistinguono l’Ana. Dal Gruppo è stato espresso un sentito ringraziamento agli alfieri per l’impegno e la disponibilità dimostrati anche in questa occasione.