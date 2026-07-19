Bel riconoscimento per il Lago di Viverone, premiato con le Tre Vele

Martedì scorso, 14 luglio, al Forum Acque 2026, ospitato al Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino, il Lago di Viverone ha ricevuto da Legambiente il prestigioso riconoscimento delle Tre Vele, assegnato ai laghi che si distinguono per qualità ambientale, tutela del territorio e sviluppo sostenibile.

“A rendere questo traguardo ancora più significativo sono i risultati del rapporto Goletta dei Laghi – sottolinea l’amministrazione comunale sui propri canali ufficiali - Il Lago di Viverone è risultato entro i limiti di legge, confermando l'eccellente qualità delle sue acque. Un risultato che premia l'impegno di amministrazioni, enti, associazioni e cittadini che ogni giorno lavorano per proteggere e valorizzare questo straordinario patrimonio naturale. Un riconoscimento da celebrare e, soprattutto, da continuare a meritare”.