Biella, via Cavour resta chiusa al traffico

Prosegue ancora la chiusura al traffico di parte di via Cavour a Biella per consentire l'esecuzione di lavori urgenti di manutenzione della rete idrica e fognaria da parte di Cordar.

In particolare, fino alle ore 18.00 di venerdì 7 agosto 2026, sarà chiuso al traffico il tratto della via compreso tra l’intersezione con via Ramella Germanin e quella con viale Cesare Battisti. Nello stesso tratto sarà inoltre istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per tutta la durata del cantiere.

Il Comune invita cittadini, residenti e automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica presente sul posto e a programmare i propri spostamenti tenendo conto delle modifiche alla circolazione.



