Anas, Piano Estate Sicura 2026: dal 20 luglio al 6 settembre sospesi l'’83% dei cantieri

Scatta il piano “Estate sicura 2026”: in vista del grande aumento dei flussi veicolari nelle prossime settimane Anas (società del Gruppo FS) potenzierà l’impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ridimensionerà la presenza dei cantieri. Dal 24 luglio e fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l’83% di quelli attivi (1.414).

In base alle stime dell’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas dal 20 luglio e fino al 6 settembre sulle strade e autostrade di competenza sono previsti oltre 440 milioni di spostamenti di autoveicoli.

I dati sono stati annunciati nel corso della conferenza stampa di presentazione della Campagna “Estate Sicura 2026” nella sede centrale Anas di Roma alla presenza dell’Amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, il Presidente dell’ACI, Geronimo La Russa, il Direttore generale ad interim di AISCAT e Presidente di PIARC Mondiale, Emanuela Stocchi, il Direttore del Servizio Polizia Stradale presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Santo Puccia, il Direttore Centrale Vicario dell'Emergenza, Soccorso tecnico e Anticendio Boschivo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Lorenzo Elia, il Capitano di Vascello Roberto D'Arrigo Capo Ufficio Comunicazione Comando Generale Capitanerie di porto - Guardia Costiera, il generale Arturo Guarino, Capo II Reparto del Comando Generale Arma dei Carabinieri, alla Direttrice di Rai Isoradio, Alessandra Ferraro.

“In occasione dell'avvio dell’esodo estivo 2026 – ha spiegato l’Amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme -Anas rinnova il proprio impegno per garantire una rete viaria sempre più sicura, efficiente e in grado di assicurare la migliore mobilità possibile ai milioni di cittadini che si metteranno in viaggio. Nell'ambito del Piano Estate sicura 2026 è stata posta particolare attenzione alla rimozione o alla sospensione dei cantieri lungo le principali arterie stradali e autostradali, con l’obiettivo di fluidificare la circolazione, ridurre i tempi di percorrenza e limitare le situazioni di congestione, contribuendo così a rendere gli spostamenti più agevoli e sicuri. Avremo impegnate – sottolinea l’AD di Anas - 2.500 risorse in turnazione, costituite da personale tecnico e di esercizio oltre al personale delle Sale Operative Territoriali e della Sala Situazioni Nazionale, per assicurare il monitoraggio del traffico in tempo reale h 24. La sicurezza stradale, tuttavia, non dipende solo dalla qualità delle infrastrutture. Strade moderne, monitorate e ben mantenute rappresentano un elemento fondamentale, ma il primo presidio di sicurezza resta sempre il comportamento di ciascun utente della strada – mette in rilievo Claudio Andrea Gemme - rispettare i limiti di velocità, mantenere la distanza di sicurezza, evitare qualsiasi forma di distrazione alla guida, non mettersi al volante in condizioni psicofisiche non idonee e utilizzare correttamente tutti i dispositivi di protezione sono comportamenti essenziali per prevenire gli incidenti e tutelare la propria vita e quella degli altri”.

Anche nell’ambito della Struttura Territoriale Anas del Piemonte e della Valle d’Aosta, la cui rete stradale si estende complessivamente per 1760 km attraverso nove Province, è prevista la sospensione della maggior parte dei cantieri di lavoro in concomitanza con il picco di transiti per l’esodo estivo. Le lavorazioni sospese riguardano tutti gli aspetti di esercizio della rete: dal ripristino della pavimentazione alla sostituzione delle barriere stradali, dalla sistemazione dei versanti all’installazione della segnaletica verticale.

La riduzione delle limitazioni lungo la rete Anas del Piemonte e della Valle d’Aosta avverrà in maniera progressiva tra la seconda metà di luglio e la prima settimana di agosto.

In Piemonte, sarà attivo fino a fine luglio il cantiere sul ponte Cervo a Biella, lungo la statale 758 “Masserano – Mongrando”, dove sono in corso i lavori di sostituzione dei 19 giunti di dilatazione, mentre entro il 7 agosto è prevista la sospensione del cantiere di consolidamento del corpo stradale con installazione di nuove barriere laterali tra Garessio e Ormea, sulla statale 28 “del Colle di Nava”, direttrice fortemente soggetta all’aumento dei flussi di traffico nel periodo estivo per gli spostamenti tra Piemonte e Liguria.

In Valle d’Aosta, entro venerdì 7 agosto Anas sospenderà tutti i cantieri attualmente attivi. Gli interventi si concentrano in particolare lungo la statale 26 “della Valle d’Aosta”: i lavori di allargamento della carreggiata tra Bard e Arnad, la manutenzione della rete paramassi a Monjovet, la sostituzione delle barriere stradali a Morgex, il consolidamento e la sistemazione del muro lungo la statale a Pré-Saint- Didier e gli interventi di risanamento dei viadotti Villeneuve, Champagne e Leverogne. I lavori riprenderanno dopo l’esodo estivo.

Insieme agli interventi sulle infrastrutture e alla gestione della viabilità rivestono così un ruolo centrale le campagne di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale, strumenti fondamentali per promuovere una cultura della responsabilità e della prevenzione.

L’incontro è stato infatti occasione per presentare in anteprima il nuovo spot sulla sicurezza stradale nell’ambito delle campagne di sicurezza stradale Anas “Quando sei alla guida, tutto può aspettare”, realizzate in collaborazione con MIT e Polizia di Stato.

Al centro della narrazione tre profili di guidatori “comuni”, interpretati da un cast di rilievo nazionale: Massimiliano Ossini, Ludovica Martino e Gianmarco Tognazzi.

Le riprese dello spot sono state realizzate presso gli spazi del Centro di Guida Sicura ACI di Vallelunga, quale luogo d’eccellenza per la guida sicura.

A tal proposito l’ad Gemme ha dichiarato: “Il video, presentato oggi, rappresenta un ulteriore tassello dell'impegno di Anas nella diffusione di una cultura della sicurezza che coinvolga cittadini, istituzioni e tutti gli operatori del settore. L’obiettivo è chiaro: fare in modo che ogni viaggio si concluda in sicurezza. Perché la sicurezza stradale è una responsabilità condivisa che nasce dall’incontro tra infrastrutture efficienti, tecnologie innovative e comportamenti consapevoli da parte di ciascun utente”.

Si rinnova la collaborazione fra Anas e Isoradio per l’estate 2026: una nuova campagna di informazione e sensibilizzazione sulla sicurezza stradale attraverso brevi pillole educative e informative destinate agli ascoltatori e alla community social. L’obiettivo è sensibilizzare gli automobilisti a una guida più consapevole e sicura.

Per la situazione dei cantieri inamovibili Anas invita i viaggiatori a consultare prima di partire la pagina Esodo estivo del sito stradeanas.it (link https://www.stradeanas.it/it/esodoestivo).

Il salvataggio degli animali

Anas da sempre si impegna a garantire la sicurezza sulle strade non solo per gli automobilisti ma anche per gli animali in situazioni di pericolo. Il fenomeno dell’abbandono lungo le strade rappresenta una grave emergenza, che mette a rischio la loro vita e quella degli utenti. Anas salva, in media, un animale ogni cinque giorni dal pericolo di essere investito e ucciso.

L’ultima è “Non abbandonare una parte di te”. Attraverso un linguaggio visivo potente la campagna grafica mostra un volto diviso in due metà speculari: umana e animale. Il claim, poi, rafforza il messaggio trasformando l’abbandono in una riflessione personale e collettiva: non solo rispetto degli animali e delle regole, ma consapevolezza che ogni gesto può avere conseguenze irreversibili.

La campagna ha vinto il prestigioso premio Mediastars 2026 nella “Sezione Etico Sociale Categoria Stampa” aggiudicandosi anche lo “Special Star” per il Graphic Design del Brand Manual Anas.

La campagna antincendi

Anas è impegnata da alcuni anni in campagne di sicurezza contro gli incendi causati da sigarette accese. Lanciare dal finestrino del proprio veicolo i mozziconi mentre si è in viaggio può causare danni devastanti e irreversibili. Molti di questi, complice la siccità e le alte temperature del periodo, si verificano in prossimità delle strade e delle autostrade a causa di comportamenti espressamente vietati e sanzionati dal Codice della Strada e dal Codice Penale (art. 674, “getto pericoloso di cose”). Il claim della campagna è “La strada non è un posacenere. Rispetta l’ambiente, salva il tuo viaggio”. Per raggiungere gli utenti lungo le strade Anas, il messaggio “Pericolo Incendi. Non gettare sigarette” è trasmesso sui PMV-Pannelli a Messaggio Variabile presenti sulla rete.

Emergenze in mare

Alla luce della consolidata collaborazione tra Guardia Costiera e Anas, “Strade e mari sicuri” è la campagna di sicurezza rivolta a segnalare le emergenze in mare alla Guardia Costiera ed è condivisa da Anas attraverso i pannelli elettronici a messaggio variabile presenti sulla rete stradale italiana e sui canali social istituzionali dell'azienda.

Questa collaborazione testimonia l’importanza che riveste oggi la sicurezza del cittadino. Che sia in mare, o lungo le strade, l’obiettivo è comune ed è quello di avvicinare i milioni di vacanzieri al senso della responsabilità necessario nei comportamenti, perché guidare una vettura non è diverso dal condurre una barca: prudenza e consapevolezza del mezzo equivale a tutelare la propria vita e allo stesso tempo quella altrui.

La prevenzione non si realizza soltanto attraverso i servizi e il presidio del territorio. Si costruisce promuovendo comportamenti corretti sia in mare che per strada: consultare il bollettino meteo prima di mettersi in viaggio, utilizzare la cintura di sicurezza, rispettare i limiti di velocità, non drogarsi e il guidatore non utilizzare il cellulare e non bere.