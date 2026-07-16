Monopattini, da oggi scatta l'obbligo assicurativo ma ...1 su 10 ha la targa

Ci siamo, è ormai da messi che se ne parla: da oggi 16 luglio chi utilizza il monopattino elettrico deve avere anche la copertura assicurativa o rischia fino a 100 euro di multa. Peccato che gli italiani non sembrano molto ligi visto che in base ai dati forniti dal Mit nei giorni scorsi, alla data del 30 giugno 2026 i contrassegni rilasciati a livello nazionale sono stati 133.135, con la conseguenza che poco più di un monopattino su 10 risulta oggi targato. Cosa rischia chi non è in regola? fino a 100 euro di multa.

Ma ci sono altre regole entrate in vigore dal 16 maggio 2026 come quella che è obbligatoria la targa, la velocità massima consentita è di 20 km/h orari in strada e 6 km/h nelle aree pedonali (dove non è espressamente vietata la circolazione); vige l'obbligo di indicatori luminosi nel mezzo, di svolta e di frenata, così come di luci anteriori e posteriori per l’uso nelle ore buie e in condizioni di scarsa visibilità, nonché di giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità nelle ore notturne (da mezz’ora dopo il tramonto e durante tutto il periodo dell’oscurità) e non può circolare sulle strade extraurbane e sulle vie urbane che prevedono un limite di velocità superiore a 50 km/h e sui marciapiedi, dove è consentita soltanto la conduzione a mano.

Non è tutto. Il conducente deve avere almeno 14 anni, non può trasportare passeggeri, animali o oggetti, è obbligato a indossare il casco (conforme alle norme tecniche UNI EN 1078 o UNI EN 1080).

Quindi....occhio a essere in regola.