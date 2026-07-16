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ATTUALITÀ | 16 luglio 2026, 09:38

Monopattini, da oggi scatta l'obbligo assicurativo ma ...1 su 10 ha la targa

Le regole entrate in vigore oggi 16 luglio

Monopattini, da oggi scatta l'obbligo assicurativo ma ...1 su 10 ha la targa

Monopattini, da oggi scatta l'obbligo assicurativo ma ...1 su 10 ha la targa

Ci siamo, è ormai da messi che se ne parla: da oggi 16 luglio chi utilizza il monopattino elettrico deve avere anche la copertura assicurativa o rischia fino a 100 euro di multa. Peccato che gli italiani non sembrano molto ligi visto che in base ai dati forniti dal Mit nei giorni scorsi, alla data del 30 giugno 2026 i contrassegni rilasciati a livello nazionale sono stati 133.135, con la conseguenza che poco più di un monopattino su 10 risulta oggi targato. Cosa rischia chi non è in regola? fino a 100 euro di multa.

Ma ci sono altre regole entrate in vigore dal 16 maggio 2026 come quella che è obbligatoria la targa, la velocità massima consentita è di 20 km/h orari in strada e 6 km/h nelle aree pedonali (dove non è espressamente vietata la circolazione); vige l'obbligo di indicatori luminosi nel mezzo, di svolta e di frenata, così come di luci anteriori e posteriori per l’uso nelle ore buie e in condizioni di scarsa visibilità,  nonché di giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità nelle ore notturne (da mezz’ora dopo il tramonto e durante tutto il periodo dell’oscurità) e non può circolare sulle strade extraurbane e sulle vie urbane che prevedono un limite di velocità superiore a 50 km/h e sui marciapiedi, dove è consentita soltanto la conduzione a mano.

Non è tutto. Il conducente deve avere almeno 14 anni, non può trasportare passeggeri, animali o oggetti, è obbligato a indossare il casco (conforme alle norme tecniche UNI EN 1078 o UNI EN 1080). 

Quindi....occhio a essere in regola.

s.zo.

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