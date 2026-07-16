Asfaltature, la Provincia rafforza gli investimenti con altri 800 mila euro

La Provincia di Biella incrementa le risorse destinate alle asfaltature delle strade provinciali. L’Amministrazione ha infatti destinato 800 mila euro aggiuntivi al piano degli interventi, portando l'investimento complessivo per il 2026 a poco più di 2,5 milioni di euro. Le nuove risorse provengono da un Fondo Manutenzioni Cicliche da 1 milione di euro, istituito dall’Ente con l'approvazione del rendiconto del 2025 per far fronte agli interventi di manutenzione ordinaria, sempre più difficili da sostenere con le sole risorse statali disponibili. Gli 800 mila euro saranno ripartiti in modo proporzionale su tutta la rete viaria. Grazie a questa scelta, nel 2026 la Provincia investirà complessivamente 2,5 milioni di euro nelle asfaltature delle strade provinciali, a fronte di circa 1 milione di euro stanziato lo scorso anno. Un investimento che consente di intervenire su un numero maggiore di chilometri di rete viaria, migliorando la sicurezza e la qualità delle infrastrutture.

“Le risorse trasferite dallo Stato non sono sufficienti rispetto al fabbisogno reale di una rete viaria provinciale ampia e complessa come la nostra - dichiara il Presidente della Provincia di Biella, Emanuele Ramella Pralungo - Per questo la Provincia ha scelto di fare la propria parte con risorse proprie, creando un fondo che ci consenta di disporre di una riserva da utilizzare per le esigenze di manutenzione che si presentano. In questa fase abbiamo scelto di destinare una parte del fondo alle asfaltature, che rappresentano una priorità per il territorio. Sappiamo che le esigenze sono molte e non sarà mai abbastanza rispetto alle necessità della nostra Provincia, ma è ciò che possiamo fare con le risorse oggi a disposizione”.

Il Fondo Manutenzioni Cicliche manterrà comunque la propria funzione strategica. Una quota di 300 mila euro sarà infatti presto reintegrata grazie a nuove entrate e, come previsto dal suo funzionamento, le somme utilizzate verranno progressivamente ricostituite attraverso risorse che si renderanno disponibili nei prossimi bilanci, come nuovi trasferimenti o maggiori entrate destinabili a questo scopo. L’obiettivo è riportare il fondo alla dotazione iniziale di 1 milione di euro, così da garantire nel tempo uno strumento stabile a supporto della manutenzione cicliche del patrimonio provinciale.