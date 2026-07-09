Un lettore: "Pavignano, abbandonato al degrado sociale"

Buongiorno, desidero portare all'attenzione di tutti quello che accade regolarmente a Pavignano.

Da anni ormai ci troviamo in una situazione di degrado sociale e istituzionale senza precedenti. Rifiuti di ogni genere vengono abbandonati vicino alle campane del vetro o nei cassoni per la raccolta dei rifiuti, a qualsiasi ora e in qualsiasi giorno, violando ogni norma igienica. Persone che credono di potersi dedicare a lavori di "ristrutturazione" ignorando completamente regole e autorizzazioni. Ma ciò che è peggio è la totale mancanza di "sicurezza"; viviamo costantemente con la presenza di individui che, non avendo nulla da fare durante la giornata, frequentano praticamente l'ultimo bar che è rimasto in zona. Senza alcun rispetto per il decoro, trascorrono le giornate tra urla, schiamazzi e spesso in stato di ubriachezza molesta.

L'ultimo episodio risale al 3 luglio, quando, sin dal tardo pomeriggio, un gruppo di persone stava festeggiando per chissà quale motivo, accompagnato da cori, urla e musica ad alto volume, insieme a volgarità di vario tipo. Come spesso accade, la serata si è trasformata nell'ennesima degenerazione di uno dei "soliti abituali frequentatori" del bar, che, ubriaco, ha iniziato a urlare frasi sconnesse e insulti omofobi nei confronti di una dipendente del locale. La situazione è durata a lungo, fino all'intervento di due pattuglie dei Carabinieri.

Ma dobbiamo davvero subire tutto questo? Quando si sveglierà l'amministrazione Comunale e inizierà a ripristinare la legalità a Pavignano? Nella cosiddetta "periferia" vivono e lavorano molte persone ONESTE e RISPETTOSE delle REGOLE, e come tali devono essere TUTELATE.