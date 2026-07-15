Scontro auto-moto a Chiavazza, un uomo in ospedale

Ennesimo incidente stradale all’incrocio tra via Coda e via De Amicis, a Chiavazza, nel comune di Biella.

Ad avere la peggio, stando alle informazioni raccolte, un uomo che, in sella alla sua moto, è rimasto coinvolto in uno scontro con un’auto. In breve tempo, il centauro è stato assistito e soccorso dal personale sanitario del 118 e, una volta caricato a bordo dell’ambulanza, accompagnato al Pronto Soccorso per le cure del caso. Indenne l’automobilista.

Giunti sul posto anche gli agenti della Polizia Locale, impegnati a gestire la viabilità e a raccogliere i rilievi di rito che accerteranno la dinamica dell’accaduto.