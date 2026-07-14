Vigliano, fiamme in un balcone, intervengono i Vigili del Fuoco con l'autoscala

Intervento dei Vigili del Fuoco nel pomeriggio di oggi martedì 14 luglio a Vigliano Biellese, dove un principio d'incendio è divampato sul balcone di un appartamento situato al secondo piano di un condominio di cinque.

Le fiamme, sviluppatesi intorno alle 16.20, avrebbero interessato alcuni materiali presenti sul balcone, probabilmente della spazzatura. A dare l'allarme sono stati alcuni vicini, che hanno notato il fumo dall'esterno dell'edificio.

Poiché nell'abitazione non era presente nessuno e non è stato possibile accedere dall'interno, i Vigili del Fuoco sono intervenuti utilizzando l'autoscala, riuscendo a raggiungere rapidamente il balcone e a spegnere il rogo.

L'incendio è rimasto circoscritto alla parte esterna dell'appartamento e non si registrano feriti.