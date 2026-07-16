Lite a Cossato, donna cade e resta ferita a una gamba

Momenti di tensione nella giornata di ieri mercoledì 15 luglio a Cossato, dove i Carabinieri sono intervenuti a seguito della segnalazione di una presunta aggressione avvenuta all'interno di un contesto condominiale.

A chiedere l'intervento delle forze dell'ordine è stato un uomo che ha riferito che la moglie sarebbe stata aggredita da una persona che la coppia conosce e che abita nello stesso stabile.

Una volta sul posto, i militari hanno raccolto le testimonianze dei coniugi. La donna ha raccontato che, nel corso della lite, il conoscente l'avrebbe fatta cadere a terra. Nella caduta avrebbe battuto un ginocchio, riportando una lieve ferita alla gamba.

Alla coppia sono state illustrate le facoltà previste dalla legge per l'eventuale presentazione di una querela.