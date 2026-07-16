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CRONACA | 16 luglio 2026, 12:49

Cossato, vandalizzato il parcheggio sotterraneo

Cossato, vandalizzato il parcheggio sotterraneo, foto archivio

Cossato, vandalizzato il parcheggio sotterraneo, foto archivio

Intervento dei Carabinieri nella serata di mercoledì 15 luglio in piazza Elvo Tempia, a Cossato, dopo la segnalazione di un presunto atto di danneggiamento nel parcheggio sotterraneo.

A contattare le forze dell'ordine è stata una 75enne residente in città, che dal balcone della propria abitazione ha notato tre ragazzini mentre smontavano un estintore all'interno del parcheggio. Subito dopo, i giovani si sono allontanati.

I militari intervenuti sul posto hanno accertato che l'estintore era stato manomesso, ma fortunatamente non sono stati riscontrati danni ai veicoli presenti nell'area.

Per identificare i responsabili saranno effettuati ulteriori accertamenti.

s.zo.

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