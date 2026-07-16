Cossato, vandalizzato il parcheggio sotterraneo

Intervento dei Carabinieri nella serata di mercoledì 15 luglio in piazza Elvo Tempia, a Cossato, dopo la segnalazione di un presunto atto di danneggiamento nel parcheggio sotterraneo.

A contattare le forze dell'ordine è stata una 75enne residente in città, che dal balcone della propria abitazione ha notato tre ragazzini mentre smontavano un estintore all'interno del parcheggio. Subito dopo, i giovani si sono allontanati.

I militari intervenuti sul posto hanno accertato che l'estintore era stato manomesso, ma fortunatamente non sono stati riscontrati danni ai veicoli presenti nell'area.

Per identificare i responsabili saranno effettuati ulteriori accertamenti.