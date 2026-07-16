Arriva Bridge al Chiostro, ecco il 1° Torneo Città di Biella

Il 18 luglio il Chiostro di San Sebastiano ospiterà "Bridge al Chiostro", 1° Torneo Città di Biella organizzato dall'ASD Circolo Biellese Bridge con il patrocinio del Comune.

Dalle 9 alle 20, tra il Chiostro e la Sala Conferenze del Museo del Territorio, la giornata alternerà cultura e agonismo: alle 10 la conferenza di Marina Causa, istruttrice federale e figura storica del bridge italiano, sul suo libro Il Libro degli Errori; alle 11 la "Bridge in 10 minuti - Lezione Zero" per avvicinare i curiosi al gioco; dalle 14.30 il Torneo a Coppie formula Mitchell, aperto a tesserati e non.

Per informazioni: 3287232591.