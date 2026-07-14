Doppio furto in casa, a Zumaglia colpo da quasi 3mila euro

Amaro rientro per due donne residenti a Biella e Zumaglia che, al loro rientro, hanno ritrovato le stanze delle loro abitazioni visitate dai ladri.
Il doppio furto è avvenuto nella giornata di ieri, 13 luglio. In un caso, nel piccolo paese affacciato sul capoluogo di provincia, sarebbero stati rubati diversi monili in oro per un valore di circa 3mila euro.
Le indagini sono ora affidate ai militari dell’Arma, impegnati ad accertare i contorni di entrambi gli episodi, oltre a dare un volto ai presunti responsabili.