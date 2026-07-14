Motociclista ferito a Cerrione, tamponamenti tra tre veicoli a Candelo e Brusnengo

È stato accompagnato al Pronto Soccorso, in codice verde, il motociclista di 32 anni che, nella giornata di ieri, 13 luglio, è rimasto coinvolto in un sinistro stradale con un’auto nel comune di Cerrione.

Nell’impatto avrebbe riportato alcune escoriazioni. Inoltre, stando alle prime ricostruzioni, la moto sarebbe finita contro un altro veicolo in sosta a causa del violento urto.

Sul posto è giunto il personale sanitario del 118 per la prima assistenza al centauro. Presenti anche i Carabinieri, impegnati nella raccolta dei rilievi.

A Candelo e Brusnengo, invece, si sono verificati due tamponamenti tra tre veicoli. Fortunatamente non ci sono stati feriti e i conducenti hanno proceduto alla compilazione del modello cid.