Pedemontana, un’opportunità per il Biellese: Cossato punta a diventare un hub della logistica

L'avvio dei lavori della Pedemontana apre nuove prospettive per il Biellese orientale, dove diversi comuni guardano con interesse alle opportunità offerte dal potenziamento della rete viaria. Tra questi c'è Cossato, che punta a ritagliarsi un ruolo di primo piano come potenziale polo logistico per le aziende impegnate nel trasporto delle merci su strada, affiancando a questa vocazione anche un ulteriore sviluppo del comparto commerciale.

Secondo il sindaco Enrico Moggio, la nuova infrastruttura potrebbe rappresentare un'importante leva di crescita economica per la città. “Cossato si trova in una posizione particolarmente favorevole, al centro di collegamenti strategici con la Superstrada, il casello autostradale di Carisio e altre direttrici di traffico che guardano ad altri territori, come il comune di Valdilana, la Valsesia e la zona dei laghi dell’alto Piemonte – spiega il primo cittadino - Questa collocazione potrebbe renderci ancora più attrattivi per nuove realtà imprenditoriali”.

Già nel recente passato, Cossato era stata interessata da interventi di nuovo utilizzo per terreni incolti e spazi dismessi che, nel giro di pochi anni, hanno avuto destinazioni differenti, come l'installazione di impianti fotovoltaici o nuove attività commerciali. L'obiettivo sarebbe duplice: favorire l'insediamento di imprese legate alla logistica, senza trascurare la crescita delle imprese commerciali.

Al momento non esistono trattative o progetti concreti per nuovi insediamenti nel settore ma il Comune ritiene fondamentale pianificare con anticipo le future opportunità. “Oggi non ci sono iniziative definite ma è doveroso, come amministrazione, ragionare sullo sviluppo del territorio e prepararsi ai cambiamenti che le nuove infrastrutture potranno portare” sottolinea Moggio.

Il comparto della logistica rappresenta infatti uno dei settori in maggiore espansione, grazie alla crescente domanda di trasporto merci e alla necessità di disporre di centri di smistamento efficienti, capaci di raccogliere e ridistribuire i flussi verso le diverse destinazioni. In questo scenario, una rete stradale moderna e veloce diventa un elemento decisivo per attrarre investimenti, creare occupazione e rafforzare la competitività del territorio.

“Per Cossato, la Pedemontana potrebbe quindi trasformarsi non solo in una nuova arteria di collegamento ma anche in un'occasione concreta per consolidare il proprio ruolo all'interno della rete logistica del Nord Italia e sostenere la crescita economica dell'intero comprensorio” conclude Moggio.