 / Valli Mosso e Sessera

Valli Mosso e Sessera | 14 luglio 2026, 11:20

Fiori d’arancio per il sindaco di Pettinengo Giovanni Blumetti

Fiori d’arancio per il sindaco di Pettinengo Giovanni Blumetti

Fiori d’arancio per il sindaco di Pettinengo Giovanni Blumetti

Sabato 11 luglio, nella suggestiva cornice di Villa Piazzo, a Pettinengo, il sindaco Giovanni Blumetti ha sposato Cecilia. Dai parenti e dagli amici sono giunti ai novelli sposi le più sincere congratulazioni e i migliori auguri per una vita insieme ricca di felicità e serenità.

Redazione g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore