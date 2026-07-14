Fiori d’arancio per il sindaco di Pettinengo Giovanni Blumetti

Sabato 11 luglio, nella suggestiva cornice di Villa Piazzo, a Pettinengo, il sindaco Giovanni Blumetti ha sposato Cecilia. Dai parenti e dagli amici sono giunti ai novelli sposi le più sincere congratulazioni e i migliori auguri per una vita insieme ricca di felicità e serenità.
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