A Brusnengo la festa finale del centro estivo, ci sarà anche il vescovo di Vercelli

Famiglie, giovani e parrocchiani sono invitati a Brusnengo per la festa finale del centro estivo 2026.

L’evento avrà luogo venerdì 17 luglio, in chiesa parrocchiale, con la Santa Messa di ringraziamento, presieduta dal vescovo di Vercelli Marco Arnolfo (ore 17.30). Dopo la funzione seguirà lo spettacolo preparato con entusiasmo dai ragazzi, frutto dell'impegno, della creatività e della gioia che hanno animato queste settimane.

Sarà un momento di festa, condivisione e gratitudine, da vivere insieme a tutta la comunità.