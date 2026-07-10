Con l’auto urta il muretto del distributore, 90enne ferita a Mosso

È rimasta lievemente ferita la donna di circa 90 anni che, nella prima serata di ieri, 9 luglio, è rimasta coinvolta in un sinistro autonomo a Mosso, nel comune di Valdilana.

Stando alle prime ricostruzioni, la pensionata avrebbe urtato con l’autovettura il muretto di un distributore di carburante per cause al vaglio delle forze dell’ordine. In breve tempo, è stata assistita dal personale sanitario del 118 e accompagnata in ospedale per le cure del caso. Presenti anche i Carabinieri per gli accertamenti di rito.

Poco prima, invece, a Viverone, un’auto ha travolto in pieno un animale selvatico, fuggito poi nella boscaglia circostante. Danni al mezzo ma fortunatamente il conducente non ha riportato conseguenze gravi.