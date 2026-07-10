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Valli Mosso e Sessera | 10 luglio 2026, 15:30

Valdilana, conclusi i lavori di messa in sicurezza della strada di frazione Picco

Valdilana, conclusi i lavori di messa in sicurezza della strada di frazione Picco (foto dalla pagina Facebook di Comune di Valdilana)

Valdilana, conclusi i lavori di messa in sicurezza della strada di frazione Picco (foto dalla pagina Facebook di Comune di Valdilana)

Si sono conclusi nel comune di Valdilana gli interventi di messa in sicurezza del tratto terminale della strada comunale di frazione Picco, un'opera finalizzata a migliorare la sicurezza e la qualità della viabilità per residenti e utenti della zona. 

Come riportato dall’amministrazione comunale, i lavori hanno visto il ripristino dei cordoli in calcestruzzo, la sistemazione delle ringhiere, la scarifica del piano viabile e la completa asfaltatura del tratto interessato. L'investimento complessivo sostenuto è pari a 35.627,17 euro.

g. c.

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