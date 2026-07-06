Treni, Salvini sulla Biella-Novara: “Pronti a partire ma serviranno 3 anni di stop per lavori. Serve l’ok del territorio” FOTO e VIDEO

L'inaugurazione dei lavori della Pedemontana è stata anche l'occasione per riaccendere i riflettori su uno dei temi più sentiti dall’intero Biellese: il potenziamento del collegamento ferroviario con Milano.

A margine della cerimonia, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini si è intrattenuto per molti minuti con i rappresentanti della Lega di Biella, Roberto Simonetti e Michele Mosca (che, in passato, seguì la questione da consigliere regionale), il presidente della Provincia di Biella Emanuele Ramella Pralungo, l’assessore del comune di Biella Giacomo Moscarola e il presidente dell'Unione Industriale Biellese Paolo Barberis Canonico per fare il punto sul progetto della linea Biella-Novara.

Dallo stesso Salvini sono giunti importanti aggiornamenti come dichiarato ai nostri microfoni: “Dopo due anni di proficuo lavoro tra Regione e Ferrovie dello Stato esiste un'ipotesi progettuale che prevede l'elettrificazione e l’ammodernamento necessario per favorire la velocizzazione della tratta Biella-Novara, con l'obiettivo di garantire un collegamento diretto e più rapido con Milano”.

Il ministro ha inoltre sottolineato come la realizzazione dell'intervento richieda una scelta impegnativa da parte del territorio: “Ho chiesto a sindaci, istituzioni e imprenditori se siano disponibili ad affrontare tre anni di sospensione della linea ferroviaria, il tempo necessario per realizzare quest’opera ma mi è parso di capire che ci sia una disponibilità ad affrontare questo percorso pur di tornare ad avere un collegamento veloce e costante verso Milano”.

L'investimento previsto ammonta a circa 180 milioni di euro. “Naturalmente – ha aggiunto Salvini – sarà necessario parlarne con la Regione ma, se i territori sono d’accordo, siamo pronti a partire”.

In tale occasione, è intervenuta anche la Lega di Biella, che considera il dossier dei collegamenti su treno una priorità per lo sviluppo dell'area. “È un tema fondamentale per il nostro territorio. Sappiamo che il ministro Salvini sta seguendo direttamente la vicenda e siamo consapevoli che sarà necessario uno stop di tre anni per consentire i lavori. Ora spetterà a tutti i soggetti valutare il percorso da intraprendere ma noi non ci tireremo indietro”.

A ribadire la necessità di una posizione condivisa anche il presidente dell’UIB Barberis Canonico: “È importante che il territorio si muova in maniera unitaria. Ognuno dovrà fare la propria parte e qualche sacrificio sarà inevitabile ma se sarà funzionale al raggiungimento di un risultato strategico, ne varrà la pena. Serve una scelta coordinata da parte di tutti”.

Infine, c’è stato anche il tempo di parlare, a grandi linee, di futuri interventi su funivie di Oropa e funicolare di Biella: dossier che verranno sottoposti all’attenzione del ministro Salvini nelle prossime settimane.