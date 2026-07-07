Cirio al quarto posto tra i governatori più apprezzati d'Italia

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, è il governatore italiano che ha registrato il maggiore incremento di consenso rispetto al risultato ottenuto alle elezioni. Secondo il Governance Poll 2026, realizzato da Noto Sondaggi e pubblicato dal Sole24Ore, Schifani raggiunge infatti il 56% di gradimento, in crescita di 13,9 punti percentuali rispetto al 42,1% con cui venne eletto nel 2022, con un vantaggio di dieci punti percentuali su Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, nella classifica che testimonia la crescita del consenso.

In quella assoluta, invece, Cirio si trova al quarto posto, alla pari con il governatore della Calabria, Roberto Occhiuto. Il presidente della Regione Piemonte ottiene il 60 per cento di consenso, 3,9 punti in più rispetto al momento dell'elezione: il 10 giugno 2024 fu eletto con il 56,1 per cento dei voti. Rispetto all'edizione 2025 di questo rilevamento, Cirio guadagna un punto percentuale di consenso. Guidano la classifica i presidenti di Puglia, Antonio De Caro (66%), Veneto, Alberto Stefani (65%) e Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga (64%).



