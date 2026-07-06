Pedemontana piemontese, Pichetto: “Un’opera strategica che cambia il futuro del Biellese” VIDEO

“E’ per me motivo di grande soddisfazione partecipare all’avvio di un’opera che rappresenta il risultato di un percorso lungo e impegnativo, iniziato ormai quindici anni fa.

Ricordo che il primo finanziamento, pari a 80 milioni di euro, fu stanziato grazie al lavoro da me svolto quindici anni fa insieme a Massimo Garavaglia. Successivamente, nel mio ruolo in Regione Piemonte, abbiamo destinato ulteriori 125 milioni di euro, confermati poi dalla giunta regionale Chiamparino, per consentire all’intervento di proseguire.

Il completamento dell’opera è stato possibile grazie al decisivo finanziamento assicurato dal ministro Matteo Salvini, che desidero ringraziare per aver portato a termine un’infrastruttura attesa da molti anni.

Si tratta di un intervento strategico che cambia il volto del Biellese, rafforzando il collegamento est-ovest attraverso una moderna pedemontana e completando il collegamento tra Biella e l’autostrada A26. Un’infrastruttura destinata a migliorare la mobilità, aumentare la competitività del territorio e creare nuove opportunità di sviluppo per cittadini e imprese.

Questa giornata dimostra come la continuità istituzionale e la collaborazione tra i diversi livelli di governo consentano di trasformare progetti di lungo periodo in risultati concreti per i territori e per il Paese”. Lo dichiara il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto.