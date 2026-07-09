 / COSTUME E SOCIETÀ

COSTUME E SOCIETÀ | 09 luglio 2026, 07:00

Biella nelle foto d'archivio: i ritratti di Federico Maggia

Federico Maggia, Autoritratto, 1912-1932, lastra alla gelatina bromuro d’argento

Biella nelle foto d'archivio: i ritratti di Federico Maggia - Copyright Fondazione Sella 2026

Biella nelle foto d'archivio: i ritratti di Federico Maggia - Copyright Fondazione Sella 2026

L’immagine ritrae Federico Maggia in un autoritratto realizzato tra il 1912 e il 1932, durante il primo periodo della sua attività fotografica. In questi anni, ancora giovane, Maggia sperimenta con macchine a lastre spesso costruite da lui stesso, dedicandosi soprattutto a soggetti familiari, ritratti e scene legate ai viaggi, in particolare in ambito alpino.

Lo scatto, essenziale e rigoroso, rivela già una notevole attenzione alla composizione e alla resa formale, qualità che accompagneranno tutta la sua produzione. La fotografia diventa per Maggia un terreno di ricerca parallelo alla professione di ingegnere e architetto, ambito in cui si distinguerà per una intensa attività progettuale tra Biella e numerosi contesti nazionali e internazionali.

La sua produzione fotografica, oggi conservata presso la Fondazione Sella, testimonia un approccio sperimentale e consapevole, capace di unire tecnica e sensibilità visiva. Questo autoritratto rappresenta così non solo un documento personale, ma anche l’inizio di un percorso creativo che accompagnerà Maggia per tutta la vita.

C.S. Fondazione Sella, G. Ch.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore