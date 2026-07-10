La gestione ambientale tra tecnica e realtà: la nuova rubrica di Alessandro Argentero

Mi chiamo Alessandro Argentero. Nato a Biella nel 1959, ho vissuto i primi vent’anni della mia vita a Torino, nel quartiere Crocetta, un periodo che ha segnato profondamente la mia formazione umana e intellettuale. La mia esperienza professionale si è consolidata all'interno di realtà industriali sia italiane che internazionali, contesti in cui ho osservato direttamente come ogni stabilimento, dal più piccolo al più complesso, incida in modo profondo sul tessuto sociale e naturale che lo ospita. È in questo confronto quotidiano tra industria e territorio che ho maturato la mia visione: l'ambiente non si tutela con le teorie, ma con una gestione tecnica rigorosa e consapevole.

A plasmare tale visione hanno contribuito due figure di riferimento durante gli anni torinesi: mio padre, che mi ha avvicinato con lungimiranza alle tematiche ambientali, e mio zio, con il suo rigore verso gli studi scientifici. Porto ancora con me il ricordo di quelle lunghe conversazioni, nate spontaneamente tra le mura di casa durante i veri e propri "salotti culturali" degli anni '60 e '70; in quegli incontri, i due mondi — quello della natura e quello della scienza — si intrecciavano costantemente, stimolando in me domande fondamentali che non hanno mai smesso di accompagnarmi.

Il mio interesse per il funzionamento delle "cose" e per il loro impatto ambientale ha radici altrettanto profonde. Già a dieci anni smontavo radio e televisori a valvole, affascinato dall’architettura nascosta dietro il vetro. Quell’innata curiosità, nutrita dalla lettura costante di riviste come Le Scienze e di pubblicazioni tecniche internazionali, si è trasformata nel tempo in una consapevolezza più matura: ho imparato a guardare oltre la meccanica, analizzando il ciclo di vita dei componenti e l’impronta che questi lasciano inevitabilmente sul nostro territorio.

Dopo un percorso di studi universitari dedicato alla gestione dei beni culturali, ho orientato la mia attività professionale verso la conformità normativa. Sono Perito Industriale abilitato e Auditor ISO 14001 con formazione specialistica presso TÜV e Confindustria. Per anni ho ricoperto il ruolo di Responsabile Ambientale, Qualità e Sicurezza in ambito S.p.A., dove ho utilizzato strumenti di analisi dei processi — come la SWOT analisys, la statistica gestionale e tabelle di controllo — per tradurre norme complesse in procedure operative chiare, snelle ed efficaci, integrando in modo coerente i diversi sistemi di gestione aziendale.

L’obiettivo di questa rubrica è semplice: offrire ai lettori di newsbiella.it — in particolare a chi gestisce attività produttive, negozi e officine — una bussola per orientarsi nel mondo della gestione ambientale. Non troverete tecnicismi accademici, ma la concretezza di chi sa che una gestione corretta è, prima di tutto, una forma di rispetto per il nostro territorio e per chi ci vive.

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