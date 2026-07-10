Valle Cervo, nuove modifiche alla viabilità sulla SP 100: doppio senso di circolazione nei weekend

Giungono importanti novità sul fronte della viabilità in alta Valle Cervo.
Come comunicato dalla Provincia di Biella, tramite ordinanza, riapre la SP 100 a doppio senso di circolazione dalle 18 di oggi, 10 luglio, alle 8 di lunedì 13 e dalle 18 di venerdì 17 alle 8 di lunedì 20.
Inoltre verrà istituito il senso unico alternato, regolato da impianto semaforico o movieri (secondo esigenza), h24, lungo la strada, dal km 8+372 al km 8+832, in località Asmara, nel comune di Campiglia Cervo, dalle 8 di lunedì 13 luglio alle 18 di venerdì 17 e dalle 8 di lunedì 20 alle 18 di venerdì 24.