Lavori in alta Valle Cervo, senso unico alternato con semaforo sulla SP 100

Proseguono i lavori in alta Valle Cervo per la messa in sicurezza delle pareti rocciose a monte della SP 100, dal km 8+732 al km 8+832, in località Asmara, nel comune di Campiglia Cervo.
Ora, come disposto dalla Provincia di Biella, è stata modificata temporaneamente la viabilità mediante l’istituzione di un senso unico alternato regolato da un impianto semaforico o movieri, oltre alla posa su entrambi i sensi di marcia della relativa segnaletica di cantiere.
La misura resterà in vigore dalle 18 di domani, 10 luglio, fino alle 18 del prossimo 24 luglio per h24.