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Valle Cervo | 09 luglio 2026, 15:30

Lavori in alta Valle Cervo, senso unico alternato con semaforo sulla SP 100

Lavori in alta Valle Cervo, senso unico alternato con semaforo sulla SP 100 (foto di repertorio)

Lavori in alta Valle Cervo, senso unico alternato con semaforo sulla SP 100 (foto di repertorio)

Proseguono i lavori in alta Valle Cervo per la messa in sicurezza delle pareti rocciose a monte della SP 100, dal km 8+732 al km 8+832, in località Asmara, nel comune di Campiglia Cervo. 

Ora, come disposto dalla Provincia di Biella, è stata modificata temporaneamente la viabilità mediante l’istituzione di un senso unico alternato regolato da un impianto semaforico o movieri, oltre alla posa su entrambi i sensi di marcia della relativa segnaletica di cantiere. 

La misura resterà in vigore dalle 18 di domani, 10 luglio, fino alle 18 del prossimo 24 luglio per h24.

g. c.

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