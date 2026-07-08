Rally & Co, 6° posto per Leonardo De Grandi a Castelletto di Branduzzo

Nel weekend del 4 e 5 luglio sul circuito 7 laghi di Castelletto di Branduzzo, in provincia di Pavia, si è disputata la 6° tappa del campionato Rok Cup Italia alla quale ha partecipato Leonardo De Grandi, portacolori della scuderia Rally & Co.

Il suo è stato un fine settimana all'insegna del numero 6 che ha caratterizzato tutte le manches: sesto posto nelle qualifiche su 28 concorrenti (a soli 50 millesimi dalla terza piazza), 6° posizione in prefinale e sesto anche nella finale dopo essere stato a lungo quinto.

Il percorso di crescita del valsesserino in cilindrata 125 cresce sempre di più, così come la consapevolezza di non essere lontano dai migliori che vede sempre più vicino di gara in gara.

Prossimo appuntamento a Brescia sulla pista di Franciacorta per la 7° gara di campionato