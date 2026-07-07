Pinzano sfida il Rally della Marca per il podio nel CIR Challenger

Terzo appuntamento stagionale del Campionato Italiano Rally Challenger e nuova sfida di prestigio per Corrado Pinzano, pronto a presentarsi al via del 42° Rally della Marca con un duplice obiettivo: ridurre il distacco dal podio della classifica assoluta e conquistare la terza vittoria consecutiva nella gara trevigiana.

Il pilota biellese, affiancato da Mauro Turati sulla Skoda Fabia RS Rally2 preparata da PA Racing, arriva all’appuntamento veneto forte delle convincenti prestazioni offerte nelle prime due prove della stagione, il Rally della Valtellina e il Rally Valli Ossolane. Risultati che gli consentono di occupare la quarta posizione nella graduatoria provvisoria, ad appena un punto dal terzo posto.

Le strade tra Valdobbiadene e Montebelluna, scenario di una delle competizioni più prestigiose e sentite del panorama rallistico nazionale, rappresentano quindi un’importante opportunità per rilanciare le ambizioni in campionato. Un tracciato che negli ultimi anni ha regalato grandi soddisfazioni a Pinzano e Turati, vincitori delle ultime due edizioni della manifestazione.

Il Rally della Marca si annuncia dunque come un fine settimana particolarmente significativo per il portacolori della New Driver’s Team, reduce anche dall’esaltante affermazione ottenuta al Rally della Lana Storico al volante della Subaru. Un successo che ha ulteriormente rafforzato fiducia ed entusiasmo in una fase particolarmente positiva dell’annata.

L’obiettivo sarà chiudere nel migliore dei modi la prima parte della stagione prima della pausa estiva, confermando il proprio ruolo tra i protagonisti del Campionato Italiano Rally Challenger e aggiungendo un altro risultato di rilievo a un 2026 finora ricco di soddisfazioni.

Corrado Pinzano: «Arriviamo al Rally della Marca con grande fiducia. Le prime gare della stagione ci hanno dato riscontri molto positivi e la classifica è estremamente corta, quindi sarà importante raccogliere punti pesanti. Questa è una gara alla quale sono particolarmente legato, sia per il suo prestigio sia perché nelle ultime due edizioni siamo riusciti a vincere. Sappiamo che il livello degli avversari sarà molto alto, ma l’obiettivo è essere protagonisti fin dalle prime prove speciali. La recente vittoria al Lana Storico ci ha dato ulteriore entusiasmo e vogliamo sfruttare questo momento positivo per chiudere al meglio la prima parte della stagione».