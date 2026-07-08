Candelo aderisce al progetto "Germogli di Speranza" per il contrasto al disagio giovanile

Il comune di Candelo ha deliberato l'adesione al progetto "Germogli di Speranza", promosso dall'Organizzazione di Volontariato Anania Azaria Misaele ODV nell'ambito del Bando 8 – ADP 2025-2027 della Regione Piemonte.

L'iniziativa nasce con l'obiettivo di contrastare il disagio giovanile, la povertà relazionale e il ritiro sociale attraverso un modello educativo innovativo che utilizza le arti performative come strumento di inclusione, crescita personale e partecipazione attiva. Il progetto punta a trasformare le fragilità dei giovani in opportunità di sviluppo, promuovendo il protagonismo delle nuove generazioni e la cultura della solidarietà.

L'adesione deliberata dalla giunta comunale costituisce un sostegno istituzionale alla candidatura progettuale. Qualora il progetto venga finanziato dalla Regione Piemonte, l'amministrazione valuterà successivamente le modalità di realizzazione delle attività sul territorio.

“Come amministrazione – commenta il vicesindaco Selena Minuzzo – crediamo che investire sui giovani significhi investire sul futuro della nostra comunità. Per questo abbiamo scelto di sostenere un progetto che mette al centro le relazioni, l'inclusione e la possibilità per ragazze e ragazzi di esprimere i propri talenti. Contrastare il disagio significa costruire contesti educativi e sociali capaci di generare opportunità, appartenenza e speranza. Il nostro compito è creare le condizioni affinché nessun giovane si senta lasciato solo”.

Con questa adesione il Comune conferma la propria attenzione verso le progettualità che rafforzano la rete educativa e sociale del territorio, promuovendo iniziative rivolte al benessere delle nuove generazioni e alla costruzione di comunità sempre più inclusive.

“Il disagio giovanile è una delle sfide più importanti che le comunità sono chiamate ad affrontare oggi e richiede una risposta condivisa, capace di coinvolgere istituzioni, scuola, associazioni e famiglie. Una comunità forte è quella che sa offrire opportunità, creare relazioni e accompagnare i giovani nel loro percorso di crescita, affinché possano guardare al futuro con fiducia e diventare protagonisti della vita della nostra comunità” conclude il sindaco Paolo Gelone.