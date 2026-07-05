Facciamo la Differenza: incontri a Candelo per accompagnare il nuovo servizio di raccolta dei rifiuti

L'applicazione delle nuove modalità di raccolta dei rifiuti sarà accompagnata da un percorso di informazione e ascolto rivolto alla cittadinanza. A partire dal 15 luglio prenderà infatti il via "Facciamo la Differenza", un ciclo di incontri promosso dall'Assessorato all'Ambiente e dalla Delega alla Comunicazione con la cittadinanza per offrire informazioni puntuali sul nuovo servizio, rispondere ai quesiti delle persone e raccogliere le prime osservazioni utili a monitorarne l'avvio.



Gli appuntamenti si svolgeranno in diverse aree del territorio comunale e vedranno la partecipazione dell'assessore all'Ambiente Michele Ansermino, anche componente del Consiglio di Amministrazione di Cosrab, del sindaco Paolo Gelone e della consigliera delegata alla Comunicazione con la Cittadinanza Erika Vallera. Gli incontri saranno occasione per illustrare i principali cambiamenti introdotti dal nuovo sistema di raccolta, dare indicazioni pratiche sui servizi disponibili, distribuire materiale informativo, rispondere ad eventuali domande. In questo modo l'amministrazione potrà avere i primi riscontri dopo due settimane di applicazione del nuovo metodo di raccolta.



“L'introduzione di un nuovo modello organizzativo richiede non solo regole chiare, ma anche una presenza costante dell'amministrazione sul territorio. Gli incontri sono un modo per accompagnare la collettività in questa prima fase, fornendo tutte le informazioni necessarie e raccogliendo i primi riscontri per verificare il funzionamento del servizio. La collaborazione della comunità è un elemento decisivo per raggiungere gli obiettivi di qualità ambientale che ci siamo posti” dichiara Ansermino.



“La serata informativa organizzata due settimane fa ha avuto una buona partecipazione ma, in questo caso, serve anche una comunicazione di prossimità ed è con questo obiettivo che abbiamo deciso di promuovere questi incontri. Comunicare significa anche creare occasioni di confronto diretto e parlare con le persone è il modo più efficace per rispondere ai dubbi, raccogliere suggerimenti e rendere tutti partecipi dei cambiamenti che interessamento il territorio”, afferma Vallera.



“L'obiettivo è accompagnare un cambiamento importante attraverso la presenza e il dialogo. Un'amministrazione vicina alle persone non si limita a erogare servizi, ma si mette a disposizione della comunità per ascoltare, spiegare e costruire insieme soluzioni efficaci. Questo percorso va esattamente in questa direzione”, conclude Gelone.

Il calendario degli incontri è:

MERCOLEDI' 15 LUGLIO 2026

Ore 18-19: Parcheggio incrocio Via Campile / Via delle Rovere

Ore 19-20: Parcheggio della Stazione

MERCOLEDI' 22 LUGLIO 2026

Ore 18-19: Giardino della Biblioteca (accesso da Via Matteotti)

Ore 19-20: Parcheggio del Ricetto - Santa Croce

MERCOLEDI' 29 LUGLIO 2026

Ore 18-19: Parcheggio fronte Campo Sportivo Comunale, via Santa Maria

Ore 19-20: Parcheggio Polesani nel Mondo

MERCOLEDI' 5 AGOSTO 2026

Ore 18-19: Parcheggio incrocio Via Campile / Via delle Rovere

Ore 19-20: Parcheggio della Stazione

MERCOLEDI' 12 AGOSTO 2026

Ore 18-19: Giardino della Biblioteca (accesso da Via Matteotti)

Ore 19-20: Parcheggio del Ricetto - Santa Croce

MERCOLEDI' 2 SETTEMBRE 2026

Ore 18-19: Parcheggio fronte Campo Sportivo Comunale, via Santa Maria

Ore 19-20: Parcheggio Polesani nel Mondo

MERCOLEDI' 9 SETTEMBRE 2026

Ore 18-19: Parcheggio incrocio Via Campile / Via delle Rovere

Ore 19-20: Parcheggio della Stazione

MERCOLEDI' 16 SETTEMBRE 2026

Ore 18-19: Giardino della Biblioteca (accesso da Via Matteotti)

Ore 19-20: Parcheggio del Ricetto - Santa Croce

MERCOLEDI' 23 SETTEMBRE 2026

Ore 18-19: Parcheggio fronte Campo Sportivo Comunale, via Santa Maria

Ore 19-20: Parcheggio Polesani nel Mondo