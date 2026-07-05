Vigliano, estate in biblioteca: aperta tutto luglio

Per tutto il mese di luglio la Biblioteca Civica “Aldo Sola” di Vigliano Biellese resterà aperta per consentire di fare l’ultima scorta di letture prima delle vacanze estive. Romanzi, gialli, guide, libri per il tempo libero e tante novità attendono lettrici e lettori per accompagnare l’estate con il piacere della lettura.

Fino al 15 luglio, inoltre, prosegue il progetto “Salva un libro dallo scarto!”: come avviene periodicamente nelle biblioteche attraverso l’attività di revisione del patrimonio librario, alcuni volumi – tra cui vecchie edizioni, copie doppie o libri non più idonei alla consultazione – sono stati dismessi per fare spazio alle nuove acquisizioni.

Nella biblioteca, anziché essere avviati al macero, questi sono a disposizione degli utenti, ben visibili su un apposito tavolo all’ingresso della biblioteca, così da poter essere liberamente e gratuitamente scelti e portati a casa.

"Si tratta di un’ottima occasione - afferma la sindaca Cristina Vazzoler - per rinnovare la propria libreria di casa sostenendo, al contempo, il circolo virtuoso della lettura condivisa. E’ un piacere constatare che già dai primissimi giorni di attuazione, il progetto sta riscuotendo un notevole successo e giornalmente sono decine i cittadini che si recano in biblioteca per prendere uno o più volumi. Alcuni di loro non conoscono la nostra biblioteca e questa visita si rivela ancora più interessante, perché visitano la nostra bella struttura e chiedono di fare la tessera".

La Biblioteca rimarrà chiusa per la pausa estiva dal 1° al 31 agosto compresi. I libri in prestito, con scadenza in tale periodo, potranno essere restituiti inserendoli nell’apposita cassetta situata all’esterno della biblioteca: non fuori dalla porta dell’edificio! Poiché la capienza della cassetta è limitata, fino al 31 agosto sarà possibile riconsegnarli anche presso l’Ufficio Demografico del Municipio, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12. Si ricorda che è vietato lasciare i libri incustoditi all’esterno della biblioteca. Eventuali volumi abbandonati saranno considerati smarriti, con conseguente obbligo di reintegro o sostituzione ai sensi di legge.

La Biblioteca riaprirà regolarmente martedì 1° settembre con il consueto orario di apertura, dal martedì al venerdì, dalle 14.30 alle 18.

