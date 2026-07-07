Biella, il Consiglio di Quartiere Vernato-Thes incontra le associazioni

Il Consiglio di Quartiere Vernato-Thes organizza un'assemblea pubblica aperta ai cittadini e alle associazioni attive sul territorio.

L'incontro è in programma giovedì 9 luglio alle ore 20.30 presso il Centro Incontro Anziani di via Ivrea 14, a Biella.

L'assemblea rappresenterà un'occasione di confronto tra il Consiglio di Quartiere, le associazioni locali e i residenti per discutere temi di interesse comune e condividere proposte e iniziative dedicate al quartiere.

La partecipazione è libera e aperta a tutti gli interessati.